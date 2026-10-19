Macron rebutja la dimissió del ministre d'Interior després de les protestes i aldarulls

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha rebutjat la dimissió presentada pel ministre d'Interior, Laurent Nuñez, a conseqüència de les protestes i aldarulls dels darrers dies, i li ha reclamat que desplegui "tan aviat com sigui possible" el que ha descrit com "noves modalitats d'actuació" contra "els provocadors".
L'Elisi ha explicat que Macron ha rebutjat la dimissió de Nuñez per la necessitat d'"un comandament continu de les forces de l'ordre en el context actual", si bé ha insistit a mantenir la "transparència" en les "decisions en la previsió i la informació d'intel·ligència" arran de les mobilitzacions, segons ha recollit el diari francès 'Le Monde'.
El mateix Nuñez ha confirmat durant el dia que va presentar la dimissió al mandatari. "Soc responsable de tot el que està passant sobre el terreny", ha destacat en una entrevista concedida a l'emissora francesa France Inter, en què ha lamentat els "saquejos" registrats a diverses ciutats aquest dissabte.
"En nom de l'interès general, i donats els danys provocats, el més lògic era presentar la dimissió. Ara, la qüestió fonamental és garantir que això no torni a passar", ha defensat Nuñez, el qual ha reconegut que "és evident" que les autoritats "han de millorar la capacitat d'anticipació en mobilitzacions d'aquesta naturalesa".
"Teníem previsions sobre la participació en aquestes manifestacions, que van tenir lloc arreu del territori nacional, i la xifra final va ser de 550.000 persones", ha assenyalat, abans de comentar que les autoritats esperaven "uns 200.000" participants", ha apuntat el titular d'Interior.