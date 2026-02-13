Macron proposa iniciar consultes europees per convertir Europa en una "potència geopolítica" més "forta"

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El president francès, Emmanuel Macron, ha proposat aquest divendres iniciar "consultes entre socis europeus" de cara a un "pensament estratègic a llarg termini" que permeti a Europa convertir-se en una potència geopolítica més "forta" i més independent.
"És terrible que no creguem en nosaltres mateixos. Tots haurien d'inspirar-se en nosaltres en lloc de criticar-nos constantment i intentar dividir-nos", ha expressat durant la Conferència de Seguretat de Munic, des d'on ha instat a construir "una Europa més forta".
El mandatari ha afirmat que Europa ha estat criticada per ser una "construcció envellida, lenta i fragmentada", amb "una economia sobrerregulada i apàtica que rebutja la innovació", així com per ser "un continent repressiu on l'expressió no és lliure".
En aquest sentit, Macron ha subratllat que si Europa vol estar en una posició "de força", ha de "desenvolupar activament" les seves capacitats en matèria de defensa, incloent els "atacs de precisió", enmig de les negociacions amb Rússia per aconseguir un acord de pau a Ucraïna.
D'altra banda, ha reiterat que "no hi haurà pau sense els europeus" i que, en cas que s'assoleixi un acord per cessar les hostilitats, "Europa haurà de definir les regles de coexistència amb Rússia".
Amb aquestes paraules, el mandatari francès feia front a les crítiques abocades pels Estats Units en la seva doctrina de política exterior, en la qual al·ludia a la "manca d'autoestima" d'Europa i l'amenaça de "l'esborrat" que ara mateix afecten a la "civilització europea".