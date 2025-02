Macron parla amb Trump per telèfon abans de rebre a l'Elisi els líders europeus

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg de França, Emmanuel Macron, han parlat aquest dilluns per telèfon poc abans de rebre a l'Elisi una bateria de líders europeus que s'han citat d'urgència per tractar la situació d'Ucraïna davant els últims esforços diplomàtics de Washington, segons fonts de la Presidència francesa.

La trucada ha durat uns 20 minuts, segons aquestes fonts, que no han detallat el contingut exacte de la conversa més enllà de precisar que ha precedit l'arribada oficial dels dirigents europeus a l'escalinata de la presidència, on Macron els ha anat rebent un a un.

A la reunió de París hi acudeixen, a més de Macron, els caps de govern d'Espanya, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Polònia, Països Baixos i Dinamarca. També hi assistiran els responsables de la Comissió i el Consell europeus, Ursula von der Leyen i António Costa, respectivament, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.

Els governs dels Estats Units i Rússia s'han citat aquest dimarts a l'Aràbia Saudita per a una primera presa de contacte directa després dels esforços diplomàtics de Trump. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ja ha avisat que Kíiv no hi serà present i, per tant, no acatarà cap conclusió directa d'aquesta reunió.