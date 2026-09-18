Macron ordena un pla per protegir França d'atacs contra infraestructures crítiques

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Arxiu
MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha confirmat que ha ordenat aquest divendres un pla per protegir França d'atacs contra infraestructures crítiques enmig de la creixent "agressivitat" de Rússia, que ha "multiplicat els atacs contra els interessos europeus".
Segons ha assenyalat, la reunió del comitè de seguretat amb el ministre d'Interior, Laurent Nuñez, ha demanat al Govern francès que "prepari un pla per protegir les infraestructures crítiques", com també "els emplaçaments més sensibles de la base industrial i tecnològica de defensa contra atacs amb drons i ciberatacs".
Aquest pas arriba després de subratllar que els atacs híbrids de Rússia van a l'alça en els darrers mesos. "Des d'aquest estiu, Rússia ha multiplicat els atacs contra els interessos europeus. Vull dir aquí que la naturalesa de l'agressivitat russa i de les seves amenaces a Europa està canviant", ha assenyalat, després de posar d'exemple l'incident a l'Aeroport de Leizpig, atribuït a Rússia.
Macron ha incidit que el país també continua millorant en la resposta davant les ingerències estrangeres i els ciberatacs. "França va ser un dels primers països d'Europa a organitzar-se en aquest àmbit en crear Viginum ja fa cinc anys, en desenvolupar els seus mètodes i en ajudar Romania o Moldàvia, per esmentar alguns exemples, quan van ser objecte d'atacs", ha exposat.
Aquest pas arriba en paral·lel amb els plans confirmats per Nuñez que es treballarà a tots els nivells, tant regionals com locals, per preparar-se davant "amenaces híbrides".