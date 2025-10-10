Macron nomena a Sébastien Lecornu com a nou primer ministre quatre dies després de la seva dimissió

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha tornat a nomenar aquest divendres a Sébastien Lecornu com a primer ministre quatre dies després que dimitís del càrrec després de presentar la composició del seu Executiu enmig de les crítiques de l'oposició.
"Accepto, com a deure, la missió que m'ha confiat el president de la República per fer tot el possible per proporcionar a França un pressupost a finals d'any i respondre als problemes de la vida quotidiana dels nostres compatriotes", ha assenyalat Lecornu en un missatge publicat aquest divendres a les xarxes socials.
El nou primer ministre, el nomenament del qual s'ha conegut a través d'un comunicat emès per l'Elisi, ha fet una crida a "posar fi a aquesta crisi política", així com a la "inestabilitat que perjudica la imatge de França i els seus interessos".
"La restauració dels nostres comptes públics segueix sent una prioritat per al nostre futur i la nostra sobirania: ningú pot eludir aquesta necessitat", ha dit, agregant que "el nou equip de govern ha d'encarnar la renovació i la diversitat de competències".
El cap d'Estat francès havia rebut durant la jornada els líders de tots els partits polítics, excepte als de la França Insubmisa (LFI) i Reagrupament Nacional, enmig de les crides del Partit Socialista, Els Ecologistes i el Partit Comunista perquè Macron nomenés a un primer ministre d'esquerres.
Això es produeix després que el primer ministre en funcions de França, Sébastian Lecornu, dimitís el dilluns a primera hora del matí després d'admetre que "no es donen les condicions per governar" enmig de les negociacions sobre el pressupost.
Macron sempre ha defensat que esgotarà l'actual mandat fins el 2027 i ha descartat en reiterades ocasions una dissolució de l'Assemblea Nacional. Es tracta de la quarta baixa al seu Govern en amb prou feines un any, després de la de Gabriel Attal al setembre de 2024, la de Michel Barnier al desembre d'aquest mateix any i la de François Bayrou fa menys d'un mes.