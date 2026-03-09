Macron dona suport a la defensa de Xipre per la guerra a l'Iran

Assegura que França i els seus socis treballen en una futura missió "defensiva" per reobrir l'estret d'Ormuz
MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha expressat aquest dilluns des de Xipre el seu suport a la defensa del soci europeu en plena crisi de seguretat per la guerra a l'Iran, i ha afirmat que "quan Xipre és atacada, tota la Unió Europea és atacada" i ha confirmat un desplegament total de vuit fragates, dos portahelicòpters amfibis i un portaavions.
"Venir aquí amb el primer ministre de Grècia és per dir que quan Xipre és atacada, Europa és atacada, i que la defensa de Xipre és, evidentment, una qüestió essencial per al seu país, per al seu veí, soci i amic, Grècia, però també per a França i per a la Unió Europea", ha assenyalat el mandatari francès en una intervenció amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, i el primer ministre xipriota, Nikos Christodoulides, en una base militar a l'illa.
Des del terreny, Macron ha insistit que el viatge vol mostrar "plena solidaritat" amb Xipre, arran dels atacs de drons i míssils repel·lits la setmana passada en plena escalada regional del conflicte a l'Iran, davant els quals va ordenar un desplegament "inèdit" de les forces navals franceses.
"Aquesta mobilització de la nostra Marina no té precedents. Evidentment, també es duu a terme amb la mobilització de les nostres forces aèries", ha indicat el president francès, desprésde recalcar la intenció de París de contribuir a la "distensió" de la crisi però també a la seguretat dels socis de França i a la lliure navegació i la seguretat marítima.
El president francès ha confirmat que tant França com els seus socis preparen una futura missió de caràcter "defensiu" per escortar els vaixells en l'estret d'Ormuz "després que hagi acabat la fase més crítica del conflicte" al Pròxim Orient.
Així mateix, ha anunciat que França contribuirà a llarg termini amb dues fragates a la missió naval Aspides al mar Roig. En total, la presència francesa inclourà vuit fragates, dos portahelicòpters amfibis i el portaavions Charles de Gaulle, actualment prop de Creta, a Grècia.
Segons Macron, el desplegament francès al Mediterrani, juntament amb el Regne Unit, Espanya i Grècia, al qual també ha promès afegir-se Itàlia, és un exemple concret de l'Europa de la defensa. "Aquesta que tant desitgem, no és només paraules, conceptes que hem elaborat, instruments i finançament que hem impulsat. També són dones i homes compromesos, són capacitats militars desplegades, i això és el que volem", ha indicat.