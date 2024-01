Macron designa com a primer ministre Gabriel Attal, un dels seus més estrets col·laboradors

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha nomenat aquest dimarts com a nou primer ministre l'actual responsable d'Educació, Gabriel Attal, que amb 34 anys esdevé el cap de govern més jove de la V República i el primer obertament homosexual, en substitució d'Elisabeth Borne.

Macron recorre així a un dels seus ministres de més confiança, que fins i tot ha arribat a sonar com a potencial delfí del president, i també compta amb experiència com a portaveu del Govern francès. Attal prossegueix així una fulgurant carrera que va arrencar sota el guiatge del mateix Macron quan va decidir fundar el seu moviment polític.

Attal tindrà com a primer repte rellançar la imatge del Govern francès de cara a la segona meitat del quinquenni de Macron, en un any clau per a la celebració dels Jocs Olímpics i les eleccions europees, després que l'estabilitat de l'executiu es va veure greument malmesa pel constant torcebraç al Parlament, on s'han presentat una trentena de mocions de censura.

La reforma de les pensions i, més recentment, la llei que modifica una bateria de polítiques migratòries --pendent encara de la revisió del Consell Constitucional-- van acabar llastrant el gabinet i, en particular, la primera ministra sortint, Elisabeth Borne, que dilluns va formalitzar la dimissió.