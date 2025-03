Macron descriu França i el Canadà com "potències pacífiques"

Destaca l'aliança amb Ottawa durant una trobada amb el primer ministre canadenc

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president francès, Emmanuel Macron, ha descrit aquest dilluns el Canadà i França com "potències pacífiques" que continuen demanant al Govern de Rússia "compromisos clars" en relació amb Ucraïna per assolir una "pau duradora" i "garanties de seguretat a tot Europa".

Així s'ha expressat durant una conferència de premsa conjunta amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney, amb qui ha mantingut una trobada al palau de l'Elisi. "El Canadà i França són aliats fiables" que "continuaran exigint compromisos a Rússia", ha afirmat.

"Busquem una pau duradora i sòlida, que vagi acompanyada de garanties robustes que facilitin la protecció d'Ucraïna contra una nova agressió russa de cara al futur", ha aclarit Macron, que ha assegurat que els dos països "mantindran el suport a Kíiv".

"Donat el context internacional actual, també volem desenvolupar els nostres projectes estratègics amb els socis més lleials, perquè tenim la convicció que som més forts junts i més capaços fer valer els nostres interessos en el ple exercici de la nostra sobirania", ha dit.

Macron ha destacat que el francès suposa una part "irreductible" de la identitat canadenca i ha expressat "orgull" per aquesta "història en comú". "És un aliat que tot ho combat, una nació determinada a defensar els justos i que persegueix un ideal humanista", ha afegit.

"El Canadà és per a nosaltres un amic únic. Així ho ha estat també arran de la invasió russa d'Ucraïna, en què el Canadà s'ha mantingut al costat d'Europa, França i el poble ucraïnès", ha manifestat.

Per la seva banda, Carney ha desitjat "reforçar" les relacions bilaterals entre els dos "aliats" ara que el Canadà s'enfronta a la creixent "pressió" exercida pels Estats Units, tant a nivell comercial com territorial. "És més important que mai reforçar els nostres vincles amb aliats que es pot confiar, com França", ha puntualitzat en el que ha suposat el seu primer viatge a l'estranger des que va jurar el càrrec.

"Defensem ferventment la sobirania i la seguretat, tal com ha quedat demostrat amb el nostre suport infrangible a Ucraïna", ha sostingut abans d'adreçar-se a Macron, el qual ha lloat: "vostè és un home d'acció, i en temps de crisi cal actuar".