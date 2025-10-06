Macron demana a Lecornu que estableixi negociacions abans de dimecres a la nit

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha donat un termini de 48 hores al fins ara primer ministre, Sébastien Lecornu, perquè obri negociacions amb la resta de forces polítiques franceses de cara a aconseguir un govern estable al país.
"(Macron) ha encomanat a Lecornu, el fins ara primer ministre encarregat d'afers d'actualitat, la responsabilitat d'establir, abans de dimecres a la nit, unes negociacions definitives per definir una plataforma d'acció i estabilitat per al país", han informat fonts de l'Elisi.
Per la seva banda, Lecornu ha indicat que ha acceptat la petició de Macron: "Dimecres a la nit diré al cap de l'Estat si això és possible o no, perquè en pugui extreure totes les conclusions", ha assenyalat a través del seu perfil d'X.
Lecornu havia defensat diumenge l'elecció del nou govern i va argumentar que "reuneix i s'assembla a la base comuna que ens sustenta al parlament". "Aquests ministres tindran la difícil missió de dotar el país d'un pressupost abans del 31 de desembre i de servir França", va ressaltar, entre les crítiques dels opositors i membres d'Els Republicans en percebre un marcat continuisme.
Macron, que almenys fins ara sempre ha descartat convocar eleccions legislatives o avançar la seva sortida de l'Elisi --té mandat fins al 2027--, ha perdut amb Lecornu el seu setè primer ministre. Es tracta de la quarta baixa en amb prou feines un any, després de la de Gabriel Attal el setembre del 2024, la de Michel Barnier el desembre d'aquest mateix any i la de François Bayrou fa menys d'un mes.