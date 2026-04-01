Macron defensa la "previsibilitat" davant potències que decideixen "sense avisar"

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat en la seva visita oficial al Japó la "previsibilitat" d'Europa en contrast amb les accions de potències que prenen decisions "sense avisar", en referència als Estats Units (EUA), que van actuar de manera unilateral a l'Iran.
En un fòrum a Tòquio amb líders empresarials i inversors japonesos, el president francès ha cridat a una convergència de les estratègies econòmiques europees i japoneses "sense dependre de cap potència hegemònica".
Macron ha recalcat la "previsibilitat" d'Europa malgrat que de vegades el continent sigui percebut com "més lent que d'altres". "La previsibilitat té valor, i ho hem demostrat en els darrers anys, i m'atreviria a dir també en les darreres setmanes: som on saben que serem", ha afirmat, segons unes declaracions recollides pel diari 'Le Figaro'.
En aquest sentit, ha contraposat la posició europea amb els cops de volant dels EUA, que no ha esmentat explícitament però sí ha recordat que hi ha potències que van "més ràpid", però són més imprevisibles.
"No saps si continuaran en aquesta posició demà passat, o si demà no prendran una decisió que et pugui perjudicar sense ni tan sols avisar-te", ha indicat, en al·lusió a l'ofensiva contra l'Iran de la qual Washington no va informar els seus socis a l'OTAN.
França ha estat defensant la via diplomàtica per posar fi a la guerra a l'Iran i garantir la lliure navegació per passos estratègics com l'estret d'Ormuz i ha criticat que els EUA fessin passos per la seva banda sense informar sobre els seus plans a l'Iran.