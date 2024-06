Macron defensa l'avançament electoral com una "resposta democràtica"

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha assegurat que l'avançament electoral anunciat diumenge representa "una resposta democràtica" a l'actual situació política del país, i ha qualificat d'"absurd" que ell mateix pugui dimitir després de l'històric ascens de la ultradreta en els comicis al Parlament Europeu, que han derivat en un terratrèmol polític des de múltiples fronts.

Les eleccions suposen, segons Macron, "una resposta democràtica" al "bloqueig" a l'Assemblea Nacional i als resultats de diumenge. "Els nostres compatriotes van expressar les seves inquietuds sobre seguretat, immigració i poder adquisitiu", ha explicat el president, que ha assumit durant una roda de premsa que en un escenari com l'actual no n'hi havia prou amb "canvis de govern o de coalicions".

No convocar eleccions legislatives hauria estat "irresponsable", en la mesura que encara veu marge per recollir la "còlera" dels ciutadans i contenir l'ascens de partits com Reagrupament Nacional, que ja ha confirmat que presentarà Jordan Bardella com a candidat a primer ministre.

La formació ultradretana va superar el 30 per cent dels vots en les europees, però Macron ha indicat que el resultat de la pròxima votació no està decidit i "depèn" dels francesos, en resposta a una pregunta sobre una possible 'cohabitació' amb un gabinet liderat per Bardella.

"No vull donar les claus del poder a l'extrema dreta el 2027", ha afirmat Macron, en al·lusió a la teòrica data de les presidencials, per la qual cosa ha mirat de reivindicar el seu partit com l'única opció moderada dins l'actual reconfiguració accelerada d'aliances.

Així, espera que els comicis del 30 de juny i el 7 de juliol posin les bases d'"un projecte en comú, sincer i útil per al país", dins un discurs en el qual ha apel·lat tant els votants com els dirigents polítics "que no se senten identificats amb la febre extremista", arran de la crisi desencadenada a Els Republicans després de la proposta d'aliança amb Reagrupament Nacional.

Macron, no obstant això, no ha volgut "fer política ficció" i ha evitat aclarir quina seria la seva posició en cas que en alguna circumscripció poguessin passar a la segona volta candidats del bloc de dretes i del "Front Popular" d'esquerres.