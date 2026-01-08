Macron defensa continuar armant Europa i no cedir al "vassallatge" d'altres actors

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat aquest dijous que Europa continuï desenvolupant la seva defensa i no cedir al "vassallatge" d'altres actors ni convertir-se en "una potència moral" sense capacitat d'actuació enmig d'un ordre mundial més conflictiu.
"Cal assumir plenament la nostra ambició diplomàtica que ha de consistir a defensar els nostres interessos, la nostra influència, i no cedir gens ni al vassallatge ni, d'alguna manera, a la idea que hauríem de convertir-nos en una potència moral impotent", ha afirmat durant la seva intervenció en la Convenció Anual d'Ambaixadors a París.
Davant els representants diplomàtics francesos, el president francès ha demanat assumir el "moment difícil" que travessa l'ordre mundial amb cada vegada menys regles i en què es pretén imposar "la llei del més fort".
Per contra, ha assenyalat que el continent és "molt més fort del que molts creuen", per la qual cosa ha insistit a reforçar la unitat dels europeus i comptar amb "una lògica de poder més clara per a França i per a Europa". "És assumir la defensa completa dels nostres interessos, i és continuar defensant la nostra influència allà on el multilateralisme efectiu pot ser defensat, i assumir aquesta lluita", ha indicat.
Per tot plegat, Macron ha incidit a mantenir el procés de rearmament d'Europa i a desenvolupar la indústria armamentística europea, després d'afirmar que toca "pensar en europeu" i menys en "francès". "L'Europa de la defensa ha de ser una terra de conquesta i de creació de valor", ha assenyalat.