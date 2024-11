Macron crida el continent europeu a fer valer el seu pes per no "desaparèixer geopolíticament"

BUDAPEST 7 nov. (de l'enviada especial d'EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha cridat aquest dimarts la resta de líders del continent europeu a "despertar" i fer valer el seu pes com a bloc per no "desaparèixer geopolíticament" i que siguin altres potències com els EUA, la Xina o Rússia els qui escriguin la història.

"Volem llegir la història escrita per uns altres? Les guerres de Vladímir Putin, les eleccions americanes, les decisions dels xinesos en termes tecnològics o comercials, O bé volem ser els qui escriuen la història?", s'ha preguntat el mandatari francès a l'inici de la cimera de la Comunitat de Política Europea (CPE) que reuneix gairebé un centenar de líders europeus al Puskas Arena a Budapest.

D'aquesta manera, el president francès ha avisat la resta que no els correspon comentar si la victòria de Donald Trump en les eleccions als EUA és una "bona o mala" elecció, perquè és una decisió "legítima" que correspon als nord-americans; sinó que el que s'han de preguntar és si estan "preparats per defensar els interessos dels europeus".

"Ha de ser la nostra prioritat, però no ho ha de ser des d'un 'transnacionalisme' subtil ni des del qüestionament de les nostres aliances o d'un nacionalisme curt de mires que no ens permetria guanyar el repte contra la Xina o els EUA", ha reblat.

Amb tot, Macron ha posat en valor la "força" de les economies europees i els sistemes de defensa "sofisticats" del continent com exemples de la fortalesa que pot exercir ja que respecte a "la geopolítica i el comerç" és una "potència inèdita".

"El món està fet d'herbívors i carnívors, si decidim romandre herbívors, els carnívors guanyaran", ha afirmat, després de reivindicar una "agenda positiva extremadament ambiciosa" que abordi la seguretat i la defensa, l'economia i el model de prosperitat i els valors democràtics.

Així, ha continuat, l'aliança de la "gran Europa" permetria ser una "potència política sense precedents" que fins ara no assumeix que pot ser "plenament independent" i ha optat per "delegar" la geopolítica als EUA i el seu model de creixement a la Xina. "No és la millor de les idees, cal reprendre el control aquesta dècada", ha reblat.