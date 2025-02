Macron convoca per aquest dimecres una nova cimera sobre Ucraïna amb més líders "europeus i no europeus"

MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat que, després de la reunió del dilluns a l'Elisi amb diversos líders europeus per abordar la situació a Ucraïna, aquest dimecres celebrarà una segona trobada a la que assistiran representants de "diversos Estats europeus i no europeus" per tractar aquest mateix assumpte després dels primers contactes entre Rússia i els Estats Units amb vista a posar fi a la invasió russa del seu país veí.

Macron, que ha ofert una entrevista per als principals mitjans regionals de França, entre ells els diaris 'Le Parisien' i 'La Provence', ha reconegut que l'objectiu d'aquesta reunió és incloure a la resta de membres de la Unió Europea en els seus contactes sobre Ucraïna. La reunió del dilluns, a la qual tan sol van assistir alguns líders, ha despertat les crítiques d'Estats com Hongria, que ha catalogat la cita com una trobada de "líders frustrats, proguerra" i contraris al president dels Estats Units, Donald Trump.

La cita del dilluns va servir per posar d'acord a diversos líders europeus --inclòs el president del Govern, Pedro Sánchez-- en la importància de fer una passa endavant a Ucraïna davant dels últims esdeveniments i l'acostament de Trump al seu parell rus, Vladímir Putin, però sempre comptant amb la col·laboració dels Estats Units, a qui van demanar no desentendre's de la seguretat de Kíiv en el futur.