Macron convoca a París els líders europeus per debatre sobre els plans de Trump de posar fi a la guerra a Ucraïna

El president de França, Emmanuel Macron, ha convidat els líders europeus a mantenir una reunió especial dilluns vinent a París sobre Ucraïna després dels plans anunciats pel president nord-americà, Donald Trump, de posar fi a la guerra després de les seves converses amb Rússia.

Els líders europeus han estat intentant convèncer Trump que no hi ha pressa per les negociacions de pau amb Rússia. Scholz, segons el seu partit, té previst assistir-hi, i també s'espera la presència del primer ministre britànic, Keir Starmer, segons ha informat l'agència Bloomberg.

De fet, el ministre d'Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, també va confirmar l'assistència del primer ministre polonès, Donald Tusk, a través d'una publicació a X, si bé la va eliminar posteriorment.

Un funcionari de l'entorn de Macron va esmentat dissabte que s'estan duent a terme converses sobre una possible reunió informal dels líders europeus, tot i que sense oferir-ne més detalls.

Durant la seva intervenció al segon dia de la Conferència de Seguretat de Múnic, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski ha advocat per la constitució d'un "exèrcit europeu" com a pas següent en la defensa del seu país contra la invasió russa i per la protecció dels seus països davant d'amenaces exteriors enmig de dubtes sobre el suport actual dels Estats Units.

També ha reafirmat el seu allunyament amb els EUA i ja no descarta que Trump es negui a ajudar Europa en cas d'amenaça.

En les últimes hores, mitjans nord-americans han donat a conèixer els detalls de les negociacions entre els EUA i Ucraïna per les quals Trump hauria condicionat l'ajuda a Kíiv a canvi de la possessió del 50% dels minerals de terres rares del país, una oferta que Zelenski ha rebutjat en les últimes hores, segons fonts del 'Financial Times'.

Macron, va traslladar divendres al seu homòleg ucraïnès la seva "intenció de coordinar mesures per a una fi justa de la guerra" iniciada per Rússia i ha fet una crida a les autoritats dels Estats Units perquè intentin "convèncer" el president rus, Vladímir Putin, de posar fi a l'agressió quan estan a punt de complir-se tres anys de conflicte.