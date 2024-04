Macron confirma plans alternatius per a la inauguració dels Jocs Olímpics

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha confessat aquest dilluns que les autoritats ja treballen en plans alternatius per a la inauguració dels Jocs Olímpics de París en cas d'un elevat risc d'atac terrorista i que no sigui segur organitzar-los al Sena, on en principi tindrà lloc la desfilada de delegacions.

Per primera vegada, l'organització preveu traslladar fora d'un estadi aquesta simbòlica cerimònia per fer-la en ple centre de la ciutat, amb una desfilada fluvial el 26 de juliol que marcarà el tret de sortida a diferents setmanes d'esport. No obstant això, França està en màxima alerta antiterrorista des del març, arran de l'atemptat gihadista en un auditori dels afores de Moscou.

"Hi ha plans B i plans C", ha afirmat Macron, en una entrevista a BFM TV i RMC en què ha plantejat una cerimònia limitada a la plaça del Trocadéro, al costat de la torre Eiffel, o fins i tot tornar a un format tradicional i organitzar tots els actes a l'Estadi de França.

No obstant això, el mandatari ha subratllat que "val la pena l'esforç" de fer tots els preparatius perquè sigui al Sena i que les autoritats treballen perquè tots els actes dels Jocs Olímpics siguin segurs. L'anàlisi, ha explicat, es desenvolupa "a temps real".