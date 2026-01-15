Macron confirma l'enviament de militars francesos a Groenlàndia

Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville
MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha confirmat en les primeres hores d'aquest dijous la participació del seu país en la 'Operació Resistència Àrtica', després que l'Executiu danès hagi anunciat que les seves Forces Armades ampliaran la seva presència a l'illa de Groenlàndia en el marc de l'augment de les tensions amb els Estats Units per les seves pretensions d'annexionar-se aquest territori semiautònom.
"A petició de Dinamarca, he decidit que França participi en els exercicis conjunts organitzats per Dinamarca a Groenlàndia, 'Operació Resistència Àrtica'", ha declarat Macron en un missatge a xarxes socials.
El cap de l'Elisi ha assegurat que "els primers elements militars francesos ja estan en camí (i que) uns altres els seguiran", si bé no ha precisat el nombre d'uniformats enviats ni els que pretén manar.