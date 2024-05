Macron condemna amb total "fermesa" les acampades propalestines a les universitats

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president francès, Emmanuel Macron, ha condemnat amb total "fermesa" les acampades propalestines de protesta a les universitats i ha defensat la ràpida intervenció de la policia gal·la per posar fi a accions com la de l'Institut d'Estudis Polítics de París, conegut com Sciences Po, desallotjada divendres.

"No es respecta l'altre. Estic a favor del debat (...), però imposar una política per la força i els bloquejos, impedir a altres estudiants l'accés a un amfiteatre amb el pretext que són jueus, no és republicà", ha argumentat en una entrevista amb els diaris 'La Provence' i 'La Tribune Dimanche'.

En qualsevol cas, Macron ha destacat que França és un dels països europeus que ha patit "menys excessos" en les protestes i ha advertit que els estudiants que participen en aquestes accions estan "polititzats". "És contraproductiu i inacceptable que en nom de les seves lluites s'impedeixi el debat", ha afirmat, si bé ha assegurat que comprèn que la situació a Gaza és "commovedora".

A diversos campus universitaris francesos s'han produït protestes i intents d'acampada d'estudiants que han estat ràpidament desallotjats per la policia a petició de les direccions de les universitats.