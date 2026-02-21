Macron celebra el rebuig del Suprem d'EUA als aranzels de Trump com un exemple de "contrapès" democràtic

Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski
MADRID 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha celebrat la decisió anunciada ahir pel Tribunal Suprem d'EUA contra la política aranzelària del president Donald Trump com un exemple de "contrapès" democràtic i ha confirmat que avaluarà l'impacte de la nova pujada del 10 per cent global d'aquests gravàmens anunciada pel mandatari nord-americà com a represàlia.
El Suprem, concretament, es va pronunciar en contra de l'instrument emprat per Trump per imposar els aranzels recíprocs, la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional (IEEPA) en el que suposa la major derrota del president fins avui des del seu retorn a la Casa Blanca.
Després de conèixer la decisió, Trump va anunciar una nova tanda d'aranzels mundials del 10 per cent emprant la Llei de Comerç de 1974, si bé es tracta d'una eina més feble perquè estipula un període màxim de durada dels mateixos i qualsevol pròrroga en principi hauria de ser aprovada pel Congrés d'EUA.
"Crec que això ens dona que pensar", ha declarat Macron aquest dissabte als mitjans francesos des del Saló Internacional de l'Agricultura que se celebra a París. "A mi em sembla molt positiu que existeixin els tribunals suprems i l'Estat de dret", ha indicat.
EL president de França veu com una cosa "positiva" que existeixin "pesos i contrapesos en les democràcies" i és una cosa que cal celebrar.
Sobre els nous aranzels, Macron ha cridat a la calma. "Analitzarem exactament les conseqüències, què es pot fer i ens adaptarem", ha manifestat el mandatari francès.