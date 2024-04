Macron i Blinken demanen prevenir una escalada del conflicte de Gaza cap al Líban

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, i el secretari del Departament d'Estat dels Estats Units (EUA), Antony Blinken, han subratllat aquest dimarts la importància d'evitar una escalada del conflicte de la Franja de Gaza, especialment al Líban, on l'exèrcit d'Israel i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah mantenen enfrontaments des del passat 7 d'octubre.

Durant una trobada a París, tots dos han reafirmat el seu suport a Ucraïna en la "lluita per la llibertat contra l'agressió russa", segons un comunicat del Departament d'Estat.

Blinken i Macron també han parlat sobre els "desafiaments" que representa la Xina, país amb el qual Washington està mirant de rebaixar unes tensions sorgides per Taiwan i les accions de Pequín al mar de la Xina Meridional contra les embarcacions filipines.

Finalment, han apostat per reforçar la seguretat alimentària mundial a través del programa Visió per als Cultius i Sòls Adaptats (VACS, per les seves sigles en anglès), una iniciativa nord-americana coordinada amb la Unió Africana i l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO).