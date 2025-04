Macron assistirà al funeral del papa Francesc al Vaticà

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dimarts que dissabte vinenet assistirà al funeral del papa Francesc, mort aquest dilluns als 88 anys.

Macron s'afegirà així al president nord-americà Donald Trump, que també viatjarà al Vaticà per presenciar la cerimònia amb la llarga llista de mandataris que s'espera que assisteixin a la cita religiosa.

El president francès ha confirmat la seva assistència en unes declaracions als mitjans des de l'illa de la Reunió, on és aquest dimarts com a part del seu viatge a l'Índic que va començar per l'arxipèlag de Mayotte. Allà ha anunciat un pla de reconstrucció en resposta al temporal Chido que va devastar les illes i va deixar oficialment 40 morts.

El compromís al Vaticà podria portar Macron a escurçar el seu viatge, la previsió del qual incloïa visites a Madagascar i a l'illa de Maurici fins divendres.