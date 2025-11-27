Macron anuncia un servei militar voluntari a partir de l'estiu del 2026

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Arxiu
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dijous la creació del servei militar voluntari per a milers de joves a partir de l'estiu del 2026, una mesura amb la qual el país vol fer front a les "creixents amenaces" però en descarta l'obligatorietat.
El mandatari, que ha recalcat que un servei militar obligatori "seria contraproduent", ha explicat que aquest model no concorda amb les "necessitats actuals de les forces armades franceses".
En aquest sentit, ha manifestat durant un acte televisat que aquest sistema s'implantarà gradualment a partir de l'estiu i passarà a ser la "pedra angular de la relació entre la població més jove i la nació". "Té tres objectius: reforçar el pacte entre l'Estat i l'exèrcit, reforçar les capacitats militars i consolidar i entrenar gent jove", ha afirmat.
"Aquest servei només implicarà voluntaris de 18 i 19 anys. En circumstàncies extremes sí que es podria plantejar que sigui obligatori", ha afirmat, si bé ha apuntat que els detalls s'anunciaran a partir del mes de gener. "Els nostres joves serviran durant deu mesos", ha indicat.
"Caldrà un model híbrid, amb els més joves i els reservistes. Aquest model permetrà anar augmentant els números, començarem amb uns 3.000 l'any vinent, i el nombre de participants anirà creixent gradualment fins als 10.000 de cara al 2030", ha dit, alhora que ha aclarit que els voluntaris rebran uns 800 euros mensuals.