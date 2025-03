Macron anuncia una missió francobritànica per entrenar l'exèrcit ucraïnès

El president francès també aposta pel desplegament de "forces de garantia" quan acabi la guerra

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dijous l'enviament de cara als "pròxims dies" d'una missió francobritànica a Ucraïna per entrenar l'"exèrcit ucraïnès del demà", durant la reunió que ha mantingut a París amb una trentena de líders de països aliats per abordar les possibles garanties de seguretat.

Macron s'ha decantat durant la seva intervenció per una defensa de la pau a través de la força. "El nostre objectiu és clar: guanyar la pau i col·locar Ucraïna en la millor posició per negociar", ha dit, alhora que ha advertit que es troben en "un punt d'inflexió" amb l'inici de les negociacions.

Així mateix, Macron també ha apostat per desplegar unes "forces de garantia" de caràcter "dissuasiu" a "certs punts estratègics d'Ucraïna" quan s'aconsegueixi assolir la pau, si bé ha admès que "es tractaria de tropes d'uns pocs estats", ja que "no hi ha unanimitat en aquest afer".