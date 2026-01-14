Macron alerta de "conseqüències en cadena inèdites" si es viola la sobirania de Dinamarca

Europa Press/Contacto/Alexis Sciard
Recalca que França "actuarà en total solidaritat" amb Copenhaguen davant les reiterades exigències i amenaces de Trump
MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha alertat aquest dimecres que una violació de la sobirania de Dinamarca suposaria "conseqüències en cadena" que serien "inèdites", enmig de les exigències i amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per aconseguir l'annexió de Groenlàndia.
"No subestimem les declaracions sobre Groenlàndia", ha dit Macron durant una reunió del Consell de Ministres, segons ha revelat la portaveu del Govern francès, Maud Bregeon. "Si la sobirania d'un país europeu i aliat es veiés afectada, les conseqüències en cadena serien inèdites", ha subratllat.
Així, el mandatari francès ha recalcat que "França segueix la situació amb la màxima atenció i actuarà en total solidaritat amb Dinamarca i la seva sobirania", segons ha recollit el diari 'Le Figaro', poc després que Trump tornés a exigir l'annexió de Groenlàndia, que descriu com "vital per a la Cúpula Daurada", un escut antimíssils similar a la Cúpula de Ferro que té Israel.
"Els Estats Units necessiten Groenlàndia com a part de la seva seguretat nacional", ha indicat Trump en un missatge per les xarxes socials, en el qual ha recalcat que "l'OTAN seria molt més formidable i efectiva amb Groenlàndia en mans dels Estats Units", tot i que l'illa és una part sobirana de Dinamarca, ja membre de l'Aliança.
Aquest intercanvi de declaracions arriba hores abans de la cita a la Casa Blanca entre les delegacions de Dinamarca, Groenlàndia i els Estats Units, que comptarà amb la participació del vicepresident nord-americà, J.D. Vance, a més del secretari d'Estat, Marco Rubio.
Per part de Dinamarca, hi assitiran el ministre d'Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, i la ministra groenlandesa d'Exteriors, Vivian Motzfeldt. L'objectiu de la trobada és poder abordar "cara a cara" les pretensions nord-americanes si s'annexiona l'illa àrtica, ha assegurat el cap de la diplomàcia danesa.