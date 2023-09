Macron afirma que "no hi pot haver" banderes russes en els Jocs Olímpics de París el 2024

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha afirmat aquest dimecres durant una entrevista del diari 'L'Équipe' que "no hi pot haver" banderes russes en els Jocs Olímpics de París el 2024.

"Evidentment, la bandera russa no pot ser present als Jocs (Olímpics) de París, crec que hi ha consens", ha declarat Macron durant la seva intervenció.

"(Rússia) no té cabuda en un moment en el qual està cometent crims de guerra i està deportant nens (...) M'agradaria que fos una decisió consensuada del món olímpic (...), no és l'estat amfitrió qui ha de decidir què fa el Comitè Olímpic Internacional (COI)", ha afegit.

Macron ha insistit que el món olímpic ha de decidir quin lloc ocuparan els atletes russos "que s'han preparat tota la vida" i que també "poden ser víctimes del règim".

"Com diferenciar entre atletes russos còmplices i víctimes del règim? Aquesta és la veritable qüestió i, per tant, és aquí on el món olímpic ha de donar la seva opinió i concretar garanties, i ha de ser entès pels ucraïnesos", ha explicat el president.

Ni Rússia ni Bielorússia es troben entre els 203 països convidats pel COI per participar en els Jocs Olímpics a causa del seu paper en la guerra d'Ucraïna.