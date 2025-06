Macron afirma que hi ha una proposta de Trump per a un alto el foc entre Israel i l'Iran

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha confirmat aquest dilluns des del Canadà, on està tenint lloc la cimera de països del G7, l'existència d'una proposta per a un acord d'alto el foc entre Israel i l'Iran, una oferta que hauria fet el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que ha abandonat precisament la reunió de líders per abordar l'escalada bèl·lica entre els dos països.

"Efectivament, hi ha una proposta per reunir-se i intercanviar. Es va fer una proposta específica per obtenir un alto el foc i després llançar discussions més àmplies. Ara veurem si les parts la seguiran", ha assenyalat en declaracions als periodistes recollides pel diari francès 'Le Figaro'.

Segons ha relatat el cap de l'Elisi, Trump ha informat als seus homòlegs del G7 que Washington ha participat en converses amb vista a aconseguir una treva entre Israel i l'Iran i que s'ha ofert a reunir-se amb les autoritats de Teheran.

"Si els Estats Units poden aconseguir un alto el foc, és alguna cosa molt bona i França ho recolzarà i ho desitgem", ha manifestat el president francès.