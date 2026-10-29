Macron admet un "error d'anticipació" en els disturbis del 17 d'octubre i descarta el bloqueig de les xarxes

Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha reconegut un "error d'anticipació" per part dels serveis d'Intel·ligència durant l'onada de disturbis i saquejos del passat 17 d'octubre, un esclat de violència que ha atribuït a l'acció premeditada de grups d'extrema esquerra i a delinqüents coordinats.
Al mateix temps, ha descartat que el Govern planegi tallar les xarxes socials, apostant en el seu lloc per obligar les plataformes a retirar els continguts il·lícits que inciten a la violència.
Durant una entrevista concedida al canal del 'youtuber' Hugo Décrypte, el mandatari gal ha abordat la crisi social i estudiantil que manté en tensió al país a escassos mesos de les eleccions presidencials i, sobre el 17 d'octubre, Macron ha admès que la mobilització ciutadana pel poder adquisitiu va ser "subestimada" (esperaven 250.000 assistents i van acudir prop de mig milió) i que el dispositiu policial es va veure superat per una tàctica inèdita dels 'Black Blocs' i grups 'antifa', que van atacar infraestructures abans de l'inici de les marxes.