Macron accepta la dimissió de Barnier i li demana que continuï en funcions

MADRID 5 des. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha acceptat aquest dijous la dimissió del primer ministre, Michel Barnier, qui ha rebut a l'Elisi l'endemà que l'esquerra i la ultradreta secundessin a l'Assemblea Nacional una moció de censura que ha suposat la caiguda del govern.

Barnier i la resta de ministres, no obstant això, hauran d'estar en funcions "fins la nominació d'un nou govern", segons una breu nota de la Presidència en la qual no s'avança el possible calendari, si bé la premsa dona per fet que el relleu quedarà resolt aviat.

Després de rebre Barnier a primera hora, Macron ha iniciat una ronda de contactes amb els presidents de l'Assemblea Nacional i del Senat. A més, ha dinat amb el centrista François Bayrou, líder del Moviment Democràtic (Modem) i nom recurrent per succeir Barnier, segons BFM TV.

Un altre dels teòrics candidats és l'actual ministre de Defensa, Sébastian Lecornu, un dirigent pròxim a Macron. "No soc candidat a res", ha resolt no obstant això aquest dijous preguntat per RTL.

Qui sí s'ha postulat públicament és l'excandidata socialista Ségolène Royal, que diu estar "disponible" i ha escrit al president. En aquest sentit, ha reclamat "un candidat d'esquerra, experimentat i capaç d'unir", requisits que considera complir, com ha exposat per les xarxes.