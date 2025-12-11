Machado assegura que té la intenció de tornar a Veneçuela després de rebre el Nobel de la Pau

Afirma que Veneçuela "ja està envaïda per agents russos i iranians i grups terroristes com Hezbollah i Hamas"
MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -
L'opositora María Corina Machado ha assegurat aquest dijous que té la intenció de tornar a Veneçuela després d'haver estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau a Oslo, on ha arribat després de gairebé un any en parador desconegut al país sud-americà arran de les presidencials del 2024, en les quals la seva candidatura va ser rebutjada, raó per la qual l'oposició va donar suport a Edmundo González com a aspirant.
Machado ha indicat en una conferència de premsa amb el primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, que "no creu" que les autoritats veneçolanes sabessin on era durant aquest temps. "Certament, haurien fet tot el possible per impedir que vingués", ha destacat, abans d'afegir que "quan torni" al país, "si el règim continua al poder", tornarà a "estar amb la seva gent". "No sabran on soc", ha destacat.
Així, ha relatat que feia "setmanes" que pensava en el possible retrobament a Oslo amb la seva família amb motiu de la cerimònia de lliurament, a la qual no va arribar a temps. "Soc una de les milions de mares que desitgen abraçar els seus fills. Els vaig prometre que vindria aquí en el seu nom per rebre el premi i que els el portaria de tornada", ha reiterat, sense pronunciar-se sobre quan podria tornar.
"Quan lluites per la llibertat, lluites per la humanitat", ha explicat. "Quan guanyem, que ho farem, serem un exemple extraordinari per als països que no tenen llibertat", ha dit Machado, qui ha insistit que han decidit "lluitar fins al final i Veneçuela serà lliure".
Preguntada sobre si defensa una possible invasió nord-americana a Veneçuela, Machado ha respost que "Veneçuela ja ha estat envaïda" per "agents russos, agents iranians i grups terroristes com Hezbollah i Hamas operant lliurement, coordinats amb el règim". "Hi ha guerrilles colombianes, càrtels de drogues", ha denunciat, abans d'afirmar que aquests grups també es dediquen "al tràfic de persones i la prostitució".
"Això ha convertit Veneçuela en el centre del crim a Amèrica", ha sostingut l'opositora, qui ha afirmat que "el que sosté el règim és un sistema repressor molt ben finançat" amb "fons que venen del tràfic de drogues, el mercat negre de petroli, el tràfic d'armes i el tràfic de persones". "Cal tallar aquests fluxos", ha reclamat.