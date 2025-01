Machado assegura que Edmundo González acudirà a prendre possessió a Veneçuela quan es donin les condicions

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder dissident veneçolana María Corina Machado ha assegurat aquest divendres que el candidat de l'oposició en les últimes eleccions presidencials, Edmundo González, viatjarà a Veneçuela per prendre possessió del càrrec "en el moment correcte quan les condicions siguin adequades".

Així ho ha manifestat en un vídeo compartit en el seu perfil oficial a les xarxes socials en el qual ha assegurat que ha estat en contacte amb González en els últims dies mentre el veterà opositor duia a terme una gira per tot el continent americà i l'última parada del qual ha estat República Dominicana.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials en les quals l'oficialisme va atorgar la victòria al president Nicolás Maduro, si bé l'oposició va denunciar frau en el recompte de vots i va reivindicar per a González el triomf, recolzat per part de la comunitat internacional.

Malgrat que González havia assegurat que viatjaria aquest divendres a Veneçuela per prendre possessió del càrrec, finalment no ha estat així. Maduro, per la seva banda, que també havia assegurat que juraria com a president del país, ha rebut la banda presidencial en un acte a l'Assemblea Nacional envoltat d'autoritats i representants de més d'un centenar de països.