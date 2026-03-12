Machado agraeix el suport de Felip VI i lamenta la "manca de lideratge" del govern de Sánchez

MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -
La líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, ha agraït aquest dijous al rei Felip VI el seu suport al poble veneçolà després de reunir-se a Xile, i ha lamentat la "manca de lideratge" del govern de Pedro Sánchez en aquesta matèria.
En una conferència de premsa a Santiago de Xile, on ha assistit a la possessió de José Antonio Kast com a nou president, Machado s'ha referit a la trobada amb Felip VI, qui ha descrit com un "símbol d'unió" tant a Espanya com a Llatinoamèrica.
Malgrat les bones paraules cap al monarca espanyol, l'opositora veneçolana s'ha mostrat crítica amb el govern de Pedro Sánchez, del qual ha dit que esperava un "lideratge" respecte a Veneçuela, atès que "Espanya ha estat el vincle fonamental amb l'Amèrica Llatina a Europa".
No obstant això, Machado ha lamentat que "no ha estat així" en aquesta matèria, i ha advertit que venen "hores decisives" a Veneçuela en les quals cada govern ha de decidir "si està al costat del crim o de la justícia". "Al costat de la tirania o del poble de Veneçuela", ha reblat.
No obstant això, la Premi Nobel de la Pau ha subratllat que el poble espanyol sí ha demostrat que creu en els mateixos ideals d'"una nació pròspera, lliure i democràtica" que el poble veneçolà.
Sobre els següents passos a seguir de cara a la transició a Veneçuela, la líder opositora ha explicat que la plataforma Vente Veneçuela ja treballa de cara a un futur procés electoral, després de valorar positivament expressions populars als carrers veneçolans que eren "impensables" fa dos mesos, i s'ha mostrat esperançada davant una possible restitució dels drets civils al seu país.
Preguntada pel seu futur polític, Machado no ha revelat si en un futur continuarà al capdavant de l'oposició a Veneçuela, tot i que ha subratllat que, abans de ser inhabilitada per la justícia per exercir qualsevol càrrec públic al seu país, va rebre "la confiança" de cada persona que va votar per ella com a candidata opositora en les primàries de l'octubre del 2023.