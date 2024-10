L'Uzbekistan esdevé el tercer país a acceptar les credencials d'un ambaixador dels talibans

MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Uzbekistan s'ha convertit en el tercer país a acceptar les credencials d'un ambaixador dels talibans, després de la Xina i els Emirats Àrabs Units (EAU), en el que suposa un èxit per al grup fonamentalista, que no ha acceptat que les autoritats instaurades després d'accedir al poder a l'Afganistan el 2021 siguin reconegudes internacionalment.

El ministre d'Exteriors uzbek, Bakhtiyor Saidov, ha destacat després de la cerimònia amb l'ambaixador afganès, Abdul Ghafar Bahr, que tots dos països "comparteixen una història comuna i interessos de prosperitat que serveixen d'ímpetu per al desenvolupament de la cooperació en totes les àrees", segons un missatge a través del seu compte d'X.

Per la seva banda, el portaveu del Ministeri d'Exteriors afganès, Abdul Qahar Balkhi, ha expressat a X el desig que "les relacions bilaterals s'ampliïn", mentre que Bahr ha enaltit l'"estabilitat" a l'Afganistan com una "oportunitat clau per a la inversió".

Durant la jornada, el Ministeri de Mines i Petroli afganès ha confirmat la signatura d'un contracte d'exploració i extracció de gas natural al camp de Toti Maidan amb una companyia uzbeka, tal com ha recollit la cadena de televisió afganesa Ariana.

Fins ara, cap país ha reconegut el govern instaurat pels talibans després d'arribar al poder a l'Afganistan fa més de tres anys arran de la fugida de la capital, Kabul, de l'aleshores president, Ashraf Ghani, en ple procés de retirada de les tropes internacionals.