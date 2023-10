L'UNRWA confirma que milers de persones han irromput en els seus magatzems de Gaza mentre s'esquerda "l'ordre cívic"

L'agència de l'ONU eleva a 59 els seus treballadors morts en els bombardejos israelians sobre l'enclavament



MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'agència de Nacions Unides per als refugiats palestins, l'UNRWA, ha informat aquest diumenge que milers de persones han irromput en els seus magatzems i centres de distribució al centre i sud de la Franja de Gaza per fer-se amb farina i elements bàsics de supervivència en el que l'organització considera ja com el principi del restabliment de "l'ordre cívic" en l'enclavament després de dies de setge total d'Israel.

"Estem davant un senyal preocupant de que l'orde cívic està començant a trencar-se", ha avisat el director d'Assumptes de la UNRWA a Gaza, Thomas White, en un comunicat publicat a la pàgina web de l'agència aquest diumenge.

"La gent està aterrorizada, frustrada i desesperada. La tensió i la por empitjoren pels talls en les línies de telèfon i Internet. Creuen que han estat abandonats a la seva sort", ha avisat el coordinador abans de confirmar que un dels magatzems saquejats, a Deir al Balá, servia d'allotjament de l'escassa ajuda humanitària que ha arribat des d'Egipte en els últims dies.

Aquesta instal·lació, assaltada aquest mateix diumenge, contenia unes 80 tones de productes alimentaris mixts, principalment conserves, farina de blat i oli de girasol.

"Aquesta és un senyal que la gent està perdent l'esperança i tornant-se cada vegada més desesperada. Passen gana, estan aïllats i porten tres setmanes sofrint violència i una immensa angoixa", ha lamentat el director del Programa Nacional d'Aliments de Nacions Unides per a Palestina, Samer Abdeljaber.

"Necessitem una pausa humanitària per poder arribar a les persones necessitades amb aliments, aigua i articles de primera necessitat de forma segura i eficaç. Es necessita amb urgència molt més accés i el degoteig de subministraments ha de convertir-se en un flux", ha afegit.

White, per la seva banda, també denuncia que el desplaçament massiu de civils des del centre i el nord de Gaza per ordre d'Israel ha provocat que famílies del sud hagin hagut d'allotjar en els seus habitatges fins a mig centenar de parents i afins, la qual cosa ha provocat una pressió social insostenible, mentre l'ajuda bàsica entra a comptagotes.

En aquest sentit, l'agència de l'ONU assegura que ahir no va arribar cap carregament d'ajuda humanitària a la Franja i que la rebuda fins al moment, uns 80 camions, no cobreix en gens ni mica les seves necessitats bàsiques. "És un sistema d'entrega condemnat al fracàs. Pocs camions, massa inspeccions, subministraments que no es corresponen amb el que demanem, i l'absència d'entrega de combustible conformen la recepta d'un sistema fallit", lamenta.

D'altra banda, l'UNRWA ha emès un nou balanç de baixes entre els seus treballadors a Gaza que eleva a 59 la xifra de morts en els bombardejos israelians. "Cada dia es torna més fosc que l'anterior a mesura que augmenta el nombre dels nostres col·legues assassinats", lamenta el comissionat general de l'agència, Philippe Lazzarini, abans de denunciar una vegada més "l'indescriptible sofriment que emergeix de Gaza hora rere hora".