L'únic hospital de Gaza amb tractament per a pacients amb càncer suspèn l'activitat

Les autoritats palestines denuncien que la situació deriva dels bombardejos d'Israel i la falta de combustible



MADRID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de l'Amistat Turco-Palestina de la Ciutat de Gaza, l'únic per al tractament de pacients amb càncer a la Franja, ha suspès aquest dimecres les operacions pels últims bombardejos d'Israel i la falta de combustible per mantenir l'activitat.

La ministra de Sanitat palestina, Mai al-Kaila, ha indicat que, d'aquesta manera, augmenten a 16 els hospitals que han hagut de suspendre l'activitat des de l'inici de l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja, que compta amb 35 hospitals.

Així, ha alertat que "la vida dels 70 pacients de càncer que estan dins de l'hospital està greument amenaçada", abans d'especificar que al voltant de 2.000 persones tenen càncer a Gaza, enmig d'unes "condicions sanitàries catastròfiques per l'agressió israeliana i el desplaçament d'un gran nombre de població".

Al-Kaila ha manifestat, a més, que l'Hospital Al-Shifa "deixarà de funcionar en menys de 24 hores per l'esgotament del combustible", segons un comunicat publicat pel Ministeri de Sanitat, que depèn de l'Autoritat Palestina, a través del seu compte de Facebook.

En aquest sentit, ha destacat que aquest hospital, el més important de la Franja, "està operant d'emergència", només amb els departaments de cirurgia, diàlisi, unitats intensives i incubadores en funcionament, al mateix temps que ha recalcat que la quantitat de pacients "supera de molt" les seves capacitats, davant un personal que "no cobreix el 30 per cent de les necessitats".

"El nombre de ciutadans a resguard de l'agressió de l'ocupació a Al-Shifa i els voltants és d'uns 50.000 ciutadans", ha dit Al-Kaila, que ha denunciat que la zona on hi ha l'hospital ha estat escenari de "repetits bombardejos" per part d'Israel.

Finalment, ha lamentat que només 81 pacients hagin rebut autorització per abandonar la Franja a través del pas de Rafah, a la frontera amb Egipte, i ha recordat que hi ha "milers" de ferits. Per això, ha demanat a Israel que "aturi l'agressió" i "permeti l'entrada de medicines i subministraments mèdics".

Israel va llançar una ofensiva militar que inclou, des de fa dies, operacions terrestres en resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats, segons els balanços facilitats per les autoritats israelianes.

Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han elevat aquest mateix dimecres a prop de 8.800 els morts a causa dels atacs d'Israel, entre els quals més de 3.600 nens. Així mateix, més de 110 palestins han mort en operacions de les forces israelianes i atacs de colons a Cisjordània.