L'ultradretà Simion es disputarà la Presidència de Romania amb Antonescu o Dan, segons peu d'urna

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'extrema dreta George Simion ha estat el més votat en la primera volta de les eleccions presidencials de Romania, celebrada aquest dissabte, amb més d'un 30 per cent de vots, per la qual cosa es disputarà el càrrec el proper 18 de maig en segona volta amb Crin Antonescu o Nicusor Dan, segons els dos sondejos a peu d'urna publicats després del tancament dels col·legis electorals a les 21.00 hores (20.00 en l'Espanya peninsular).

En concret, l'estudi de Curs atorga a Simion un 33,1 per cent de vots, mentre que el candidat de la coalició governant recolzada pel Partit Socialdemòcrata de Romania (PSD) i el Partit Nacional Liberal (PNL), Crin Antonescu, aconseguiria un 22,9 per cent de vots.

El tercer més votat segons Curs seria l'alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, 20,9 per cent, que ha aconseguit la col·laboració de PSD i PNL amb la seva formació, la ultradretana Unió Salvem Romania (USR), a l'Ajuntament de la capital. Per darrere quedarien l'ex primer ministre Victor Ponta (14,7 per cent) i Elena Lasconi (USR, 4,4 per cent).

El segon estudi publicat, d'Avangarsde, dona a Simion un 30 per cent de paperetes, mentre que Antonescu i Dan estarien empatats en segon lloc amb un 23 per cent de suport. Victor Ponta obtindria un 15 per cent de respatller i Lasconi, un 4 per cent.

Aquestes eleccions són una repetició de les celebrades el 24 de novembre, anul·lades pel Tribunal Constitucional després de la victòria de l'ultradretà Calin Georgescu. L'hereu de Georgescu seria Simion.

El Constitucional va detectar irregularitats en el finançament i una intensa activitat fraudulenta procedent de l'estranger favorable a Georgescu, motius que no van impedir una onada de protestes a les principals ciutats del país.

Hi ha 17.988.031 persones censades per votar als 18.979 col·legis electorals habilitats al territori. Són 159 els observadors internacionals acreditats per l'Autoritat Electoral Permanent, inclosos enviats dels Estats Units, Regne Unit o França.