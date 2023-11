L'ultradretà Partit de la Llibertat guanya les eleccions dels Països Baixos amb 37 escons, segons el 98% escrutat

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El Partit de la Llibertat (PVV), d'ideologia ultradretana i contrari a la immigració, ha estat la força més votada en haver rebut 37 escons en les eleccions generals celebrades aquest dimecres als Països Baixos, segons el 98 per cent dels vots escrutats, que confirmen la victòria anunciada per les enquestes a peu d'urna.

La formació liderada per Geert Wilders aconseguiria 20 diputats més dels quals té actualment i s'imposaria a la coalició formada pel Partit del Treball i els Verds (GL-PvdA), que també millorarien els seus resultats passant de 17 a 25 diputats en la Cambra Baixa, segons els resultats del Servei Electoral de l'Agència de Premsa Holandesa (ANP) recollits per ENS.

De fet, Wilders ha reaccionat ràpidament a la publicació de l'enquesta a peu d'urna i ha compartit a les seves xarxes socials un vídeo en el qual, davant d'una pantalla amb els resultats, celebra que la seva formació sigui la més votada dels comicis.

"Som el partit més votat de Països Baixos, i els asseguro que els electors han parlat", ha manifestat el propi Wilders, que ha assegurat que els neerlandesos "tornaran a ser el primer" i ha lliscat contactes amb altres partits per formar govern.

"El PVV vol treballar amb altres partits des d'una gran posició, i això significa que cada partit, inclòs el nostre, ha de saltar per sobre de la seva ombra", ha assenyalat el líder de la formació ultradretana.

Per la seva banda, el líder de GL-PvdA, Frans Timmermans, ha asseverat que mai formaran coalició "amb un partit que exclou els holandesos", en al·lusió al PVV, i s'ha mostrat decebut amb el resultat: "M'esperava més", ha argüit.

"Seguim defensant l'Estat de dret, espatlla amb espatlla", ha afirmat davant els seus simpatitzants després de donar les "gràcies de tot cor" als "electors que han donat la seva confiança a l'esquerra unida i han optat per uns Països Baixos justos i equitatius".

Després del PVV i GL-PvdA, el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) del primer ministre en funcions, Mark Rutte, i ara liderat per Dilan Yesilgoz veuria notablement minvada la seva representació parlamentària, passant de 34 a 24 escons. Per tant, la formació de Wilders és, amb diferència, el partit més nombrós a la Cambra de Representants.

Yesilgoz, actual ministra de Justícia i filla de refugiats turcs, ha manifestat que no vol formar part d'un gabinet amb Wilders com a primer ministre, considerant que aquest no pot formar majoria, encara que ha assenyalat que "ara és el seu torn i ha de demostrar que pot formar aquesta majoria".

Així mateix, ha afirmat que el seu partit polític no ha comès un error estratègic: "Es tracta de les preocupacions de persones que no han estat escoltades. Si segueixes ignorant-los en política, obtindràs això. Això és el que està passant aquí", ha agregat.

Per la seva banda, el Nou Contracte Social (NSC), amb Pieter Omtzigt irromp amb 20 escons a la Cambra Baixa neerlandesa, encara que lluny del resultat previst en les enquestes, que la situaven com una de les formacions destinades a revolucionar la política nacional.

Des del NSC han reconegut estar "feliços i orgullosos" d'aquests possibles resultats, que ficarien de ple els Països Baixos en "una nova època". No obstant això, han incidit que la victòria del PVV és "un xoc gegantí".