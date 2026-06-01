L'ultradretà De la Espriella disputarà a l'esquerrà Cepeda la presidència colombiana el 21 de juny

Europa Press/Contacto/Camilo Moreno
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El candidat ultradretà, Abelardo de l'Espriella, disputarà la Presidència de Colòmbia a l'alternativa del Pacte Històric --esquerra--, Iván Cepeda, en una segona volta que tindrà lloc el proper 21 de juny, després d'haver-se posicionat tots dos com les dues opcions més votades en la primera ronda celebrada aquest diumenge.
Concretament, De la Espriella ho farà després d'haver collit el 43,74% dels sufragis, enfront d'un Cepeda que s'ha fet amb el 40,90% dels vots, segons les últimes dades publicades per la Registraduria de Colòmbia, que apunta al 100% de l'escrutini completat.
Aquestes dades es tradueixen en 10.361.499 vots para De la Espriella, del moviment Defensors de la Pàtria, mentre que Cepeda, recolzat pel president sortint, Gustavo Petro, aconsegueix 9.688.361 vots: a ells li segueix des de lluny la candidata de Centre Democràtic, Paloma València, conservadora recolzada per l'expresident Álvaro Uribe (2002-2010) que ha aconseguit el 6,92% dels sufragis.