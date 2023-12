L'ultradretà Ben-Gvir diu que "no és moment de pauses" en l'ofensiva contra la Franja de Gaza

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha recalcat aquest dimecres que "no és moment de pauses" en l'ofensiva militar contra la Franja de Gaza arran dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"No és moment de pauses, és moment de decisions", ha dit Ben-Gvir en un breu missatge en el seu compte d'X, enmig de les especulacions sobre un possible acord amb el grup islamista palestí per a una nova treva a canvi de l'alliberament d'ostatges.

El president d'Israel, Isaac Herzog, va afirmar dimarts que el país està preparat per a una nova treva amb Hamas com l'acordada a finals de novembre --que va estar en vigor durant una setmana--, en unes declaracions davant un grup d'ambaixadors. Segons Herzog, la responsabilitat per arribar a futurs acords recau en el grup islamista palestí.

Per la seva banda, el líder del braç polític de Hamas, Ismail Haniyeh, ha viatjat aquest dimecres a Egipte per abordar un possible acord per a una treva humanitària que derivi en l'alliberament d'ostatges, enmig de les especulacions sobre un possible pacte en els pròxims dies.

L'exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva contra l'enclavament palestí arran dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista, han xifrat en més de 19.600 els palestins morts, als quals s'hi sumen més de 280 morts a mans de l'exèrcit israelià i per atacs dels colons a Cisjordània i Jerusalem Est.