L'ultradretà Asfura encapçala els resultats preliminars per a la Presidència d'Hondures

Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Arxiu
MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -
L'ultradretà Nasry Asfura lidera la carrera a la presidència hondurenya en els resultats preliminars de les eleccions generals, reunint més del 40 per cent dels vots comptabilitzats en el primer avanç difós per les autoritats, de poc més d'un terç del total de vots emesos.
Amb un 34,2 per cent de l'escrutini, Asfura, de mantenir el seu avantatge, aconseguiria convertir-se en el proper president d'Hondures amb un 40,6 per cent dels vots, encara que aquests resultats col·locarien al conservador Salvador Nasralla a menys de dos punts percentuals, amb un 38,8, segons les dades anunciades per la presidenta del Consell Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en una compareixença davant dels mitjans.
Molt per sota quedaria l'oficialista Rixi Montcada, d'esquerra, que, amb menys del 19,6 per cent, completa la terna de candidats amb almenys un punt percentual.