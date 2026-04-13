L'ultraconservador López Aliaga lidera els comicis del Perú amb el 18,5% dels vots, segons resultats preliminars

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
L'aspirant a la presidència del Perú, Rafael López Aliaga, del partit Renovació Popular, lidera fins al moment les votacions de les eleccions generals celebrades aquest diumenge al país andí amb al voltant del 18,5% dels vots, seguit molt de prop per la candidata de Força Popular, Keiko Fujimori, que supera el 17,3%, segons els primers resultats, quan l'escrutini supera el 29,5%.
López Aliaga i Fujimori lideren així els primers resultats mentre que, com a tercera força més votada en aquestes eleccions a les quals estan cridats a les urnes més de 27 milions de peruans a triar al seu proper president i als representants pel Senat, Cambra de diputats i Parlament, els segueix l'opció del Partit del Bon Govern, liderat per Jorge Nieto Montesinos, amb un 14,8% dels vots, segons les dades actualitzades per l'Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE).
Cal assenyalar que aquest mateix diumenge, el Ple del Jurat Nacional d'Eleccions (JNE) del Perú ha anunciat que estendrà l'horari de votació en els comicis generals des de les 7.00 fins a les 18.00 hores (00.00 a 11.00 hores a l'Espanya peninsular i Balears) per a aquells centres que no hagin pogut exercir el seu dret al sufragi en aquestes eleccions per retards en la recepció del material electoral.