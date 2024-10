L'ull de l'huracà Milton no tocarà Mèxic i avança cap a Florida amb categoria quatre

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ull de l'huracà Milton finalment no impactarà a la costa est de Mèxic, tot i que els territoris de la zona han adoptat mesures per a un temporal que amenaça especialment l'estat nord-americà de Florida, on encara s'estan mirant de recuperar dels estralls provocats per l'Helene.

El Centre Nacional d'Huracans (CNH) dels Estats Units (EUA) ha informat que el Milton avança amb vents màxims sostinguts de 250 quilòmetres, la qual cosa el manté en la categoria quatre de l'escala de Saffir-Simpson.

La península mexicana del Yucatán observava des de fa diversos dies l'evolució del cicló, però la Coordinació Nacional de Protecció Civil finalment ha descartat un impacte de la part central --la més potent-- a la costa. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha cridat la població a mantenir la calma i a "estar atents a les instruccions oficials dels governs federal i estatal".

A Campeche, la governadora Layda Sansores ha ordenat suspendre les classes per precaució, mentre que a diferents regions s'han habilitat refugis per acollir els possibles evacuats o desplaçats pel temporal.

EXPECTACIÓ A FLORIDA

El CNH nord-americà ha anticipat que en les pròximes hores pot fluctuar la intensitat de l'huracà, però ha advertit que, a Florida, es manté com "extremadament perillós". Els experts preveuen que pugui tocar terra dimecres i les autoritats locals fa dies que es preparen.

El president dels EUA, Joe Biden, ha parlat per telèfon amb el governador de Florida, Ron DeSantis, per conèixer "de primera mà" els treballs de recuperació de l'huracà Helen i també dels preparatius contra el Milton. L'administració federal s'ha ofert a ajudar "amb nous recursos".