Lula s'ofereix a Trump per intervenir entre els EUA i Veneçuela

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, ha plantejat aquest diumenge al mandatari nord-americà, Donald Trump, durant la trobada bilateral mantinguda a Malàisia exercir com a mediador en el conflicte entre Washington i el Govern de Veneçuela, agreujat en les últimes setmanes després de l'enviament de bucs de guerra nord-americans al Carib i els atacs mortífers contra suposades embarcacions de tràfic de droga.
"Lula ha plantejat el tema i ha dit que Amèrica Llatina i Amèrica del Sud, específicament on estem, és una regió de pau i s'ha ofert a ser un contacte, a ser un interlocutor, com ja ho ha estat anteriorment, amb Veneçuela per buscar solucions que siguin mútuament acceptables i correctes entre els dos països", ha explicat el ministre d'Afers Exteriors brasiler, Mauro Vieira, segons recull el diari brasiler 'Folha'.
La reunió ha durat uns 50 minuts i s'ha centrat fonamentalment en els aranzels imposats pels Estats Units. En aquest sentit, tots dos dirigents han acordat obrir immediatament un procés de negociació per a un nou tractat comercial.
De fet, Trump va afirmar en declaracions a la premsa abans de la reunió que Veneçuela no era un dels temes a tractar. Lula i el seu govern, no obstant això, havien manifestat la seva intenció de plantejar aquesta qüestió perquè consideren que una intervenció militar a Veneçuela generaria inestabilitat i perjudicaria a Brasil, segons recull la premsa brasilera.
Aquest mateix dissabte Lula va criticar els atacs militars nord-americans contra embarcacions civils al Carib perquè considera que "seria molt millor que els Estats Units dialoguessin amb les policies d'altres països, amb el Ministeri de Justícia de cada país, perquè la gent fes una cosa conjunta".