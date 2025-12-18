Lula es resigna i dona per fet que no hi haurà acord entre la UE i el Mercosur

Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana
MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, s'ha resignat i ha donat per fet aquest dijous que dissabte no se signarà l'acord comercial entre la UE i el Mercosur, i ha lamentat el bloqueig de França i Itàlia a un conveni que beneficia més els països europeus.
Lula ha fet tot el possible perquè l'acord tirés endavant al llarg d'aquest any aprofitant que ocupa la presidència 'pro tempore' del Mercosur. "Si ara no és possible perquè no està llest, no hi puc fer res", ha dit des del palau de Planalto.
"Esperarem a demà, l'esperança és l'últim que es perd", ha concedit no obstant el president brasiler en una conferència de premsa en la qual ha destacat que l'acord "és extremadament important des del punt de vista polític".
"És un acord que inclou 722 milions d'éssers humans, 22 bilions de dòlars, dona una resposta de supervivència, una oportunitat per mantenir viu el multilateralisme (...) Per això és important", ha defensat Lula, que ha assegurat que el bloc sud-americà ha fet moltes més concessions.
El Parlament Europeu va aprovar dimarts diverses mesures per protegir el sector agropecuari. El text haurà de ser confirmat pel Consell Europeu, que es reunirà aquest dijous i divendres, i votat aquesta mateixa setmana, per la qual cosa podria estar llest per signar en la cimera del Mercosur que se celebrarà dissabte a Paraná.