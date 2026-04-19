Lula da Silva visita la Sagrada Família de Barcelona amb la seva dona després de la cimera

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitat aquest diumenge la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb la seva dona, Janja, després de la cimera progressista de divendres i dissabte a la ciutat.
"Un moment de pau, oració i reflexió en un lloc que inspira unitat i esperança. Vaig sortir de Barcelona amb la certesa de la importància d'estar junts, amb respecte i solidaritat", informa ell mateix via X.
En el vídeo que adjunta, la parella prega en un banc de la nau central, després admira la façana del temple i l'interior, i signa una dedicatòria en un llibre.