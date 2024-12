Lula da Silva, a la UCI després de ser operat per una hemorràgia intracraneal derivada d'una caiguda

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es troba ingressat a la unitat de vigilància intensiva d'un hospital de la ciutat de Sao Paulo després de sotmetre's a una craniotomia per drenar un hematoma subdural, possiblement vinculat amb una caiguda patida el 19 d'octubre a casa seva, segons un comunicat publicat per l'Hospital Sirià-Libanès.

El centre mèdic detalla que el mandatari va ingressar durant la nit del dilluns a la seu de l'hospital a la capital, Brasília, per "realitzar-se un examen després de tenir mal de cap" i ha agregat que "la ressonància magnètica va mostrar una hemorràgia intracranial a causa de l'accident domèstic patit el 19 d'octubre".

"Va ser traslladat a la unitat a Sao Paulo de l'Hospital Sirià-Libanès, on va ser sotmès a una craniotomia per al drenatge de l'hematoma", ha subratllat, abans d'afirmar que "la cirurgia va tenir lloc sense complicacions". "En aquests moments, el president es troba bé i està sent monitoritzat a la UCI", ha resolt.