Lula da Silva s'imposa a Flávio Bolsonaro i és reelegit president del Brasil

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'actual mandatari del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge i ha estat reelegit per a un nou mandat al capdavant del país sud-americà després de superar per la mínima el candidat ultradretà Flávio Bolsonaro, el qual s'havia situat per davant en la primera ronda.
Segons les dades oficials de l'autoritat electoral brasilera amb el 99,89% de les seccions escrutades, Lula ha obtingut el 51,77% dels vots (64,1 milions de paperetes), mentre que el seu rival, representant del Partit Liberal (PL) i fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha obtingut el 48,23% dels vots (59,7 milions). La participació s'ha situat en el 80,79% i s'ha registrat una abstenció del 19,21%.
Amb aquesta victòria, el líder progressista aconsegueix remuntar el resultat de la primera volta, que el candidat ultradretà havia guanyat amb claredat, i protagonitza una fita històrica en ser el primer candidat des de la tornada de la democràcia al Brasil que remunta després de quedar segon en la primera volta.
La votació s'ha dut a terme aquest diumenge amb problemes en el transport públic, fet que ha propiciat que, a petició de les mateixes candidatures --principalment la de Lula da Silva--, el Tribunal Suprem electoral brasiler hagi ordenat prorrogar la votació dues hores, fins a les 19.00 hores (hora local).
Els resultats confirmen la profunda polarització que travessa el gegant sud-americà, que divideix un electorat de més de 156 milions de ciutadans cridats a les urnes entre el model de continuïtat social de Lula i l'agenda de retallades, privatitzacions i seguretat de perfil dretà abanderat per Bolsonaro.
Després d'una campanya marcada per la tensió digital i el debat sobre el paper de les xarxes socials, el president reelegit s'enfrontarà ara a un Congrés conservador i al repte d'arreglar un país profundament fracturat.