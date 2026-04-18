Lula al Consell de Seguretat de l'ONU: "Compleixin amb les seves obligacions de garantir la pau"

Demana a EUA, Xina, França, Rússia i Regne Unit acabar les guerres: "El món no aguanta més"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha demanat als cinc presidents dels països del Consell de Seguretat de l'ONU --Estats Units, Xina, Rússia, França, Regne Unit-- garantir la pau: "Per l'amor de Déu, compleixin amb les seves obligacions de garantir la pau al món".
En la seva intervenció aquest dissabte en la segona jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat, també ha emplaçat aquests cinc països a convocar una reunió del Consell de Seguretat que pari "amb aquesta bogeria de guerres, perquè el món no ho aguanta més".
Lula ha apostat per un multilateralisme reformat, perquè la pau prevalgui sobre la força, i que aconsegueixi "restablir la credibilitat de l'ONU", i ha afegit que és responsabilitat dels membres permanents de Nacions Unides crear un sistema en què les regles valguin per a tots els països per igual.
"Que els països desenvolupats i en desenvolupament estiguin en igualtat de condicions al Consell de Seguretat, al Banc Mundial, a l'FMI i a l'OMC", ha demanat, i ha acusat els 5 països del Consell de seguretat de convertir-se en senyors de la guerra.
També els ha retret impedir que les coses passin, perquè "quan un aprova una cosa, l'altre la veta", i ha assegurat que ell no vol guerra, ni amb Xina ni amb Estats Units, sinó pau, amor, fraternitat i veure el món progressista.
EL SUD GLOBAL, "JARDÍ DE DARRERA"
"El sud global paga el compte de les guerres que no va provocar i dels canvis climàtics que no va provocar. Se'l tracta com un jardí de darrera", ha criticat Lula, que també ha demanat no trair la confiança del poble encara que bona part de la població, segons ell, no es vegi a si mateixa com a progressista.
Lula ha començat el seu discurs agraint al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, tenir "la valentia de no permetre que els avions de guerra d'Estats Units aterressin aquí i sortissin d'aquí per bombardejar Iran", en al·lusió a les bases d'Espanya.
També ha assegurat que aquest moviment progressista no pot acabar amb aquest fòrum, sinó que és l'inici d'un moviment per "restablir el més sagrat al món, que és la democràcia"; ha demanat no tenir por a contraposar arguments amb l'extrema dreta, i ha reclamat al progressisme desemmascarar-la.
El dirigent brasiler considera que la democràcia no és una destinació, sinó una construcció diària, i ha instat a les forces progressistes a anar més enllà dels vots i aportar "beneficis concrets per a la vida de les persones".
"Hem de reemplaçar el desànim pel somni d'una vida millor, l'odi per l'esperança", ha defensat Lula, que ha cridat a la mobilització global progressista a recuperar la capacitat de les forces progressistes i projectar un futur millor.
PRIMERA MINISTRA DE BARBADOS
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha reclamat que es reconegui i repari el passat del continent americà: "Fins que abordem el tema de les reparacions, de les compensacions, no podrem tenir una conversa honesta entre nosaltres, ni tan sols sent tots progressistes".
També ha assegurat que la consciència humana d'aquells que han sortit de la pobresa "no funciona", perquè els qui surten de la pobresa no miren cap enrere a aquells que segueixen sent pobres.
Ha defensat que a Barbados saben "perfectament que la democràcia funciona si demostra els resultats a la gent", i ha destacat que la comunitat internacional ha permès que petits països com el seu puguin participar en la comunitat mundial dins d'un ordre mundial lliure.
"En aquest món necessitem més justícia i més solidaritat. I sense justícia i sense solidaritat no podrem aconseguir tot allò que podria salvar aquest planeta, no podrem aconseguir tot allò que treurà la gent de la pobresa, ni millorarem tampoc les condicions laborals de la classe treballadora més pobra", ha afirmat.