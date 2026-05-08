Lula assenyala que Trump li va dir que "no pensa" envair Cuba

MADRID, 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha assegurat que el seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, li ha traslladat durant la trobada mantinguda entre tots dos aquest dijous a la Casa Blanca que "no pensa" envair Cuba.
"Si la traducció va ser correcta, ell (Donald Trump) va dir que no pensa envair Cuba", ha manifestat el mandatari brasiler en una roda de premsa des de l'Ambaixada del Brasil a Washington, després de la referida reunió, considerant que tals paraules constitueixen "un gran senyal" mentre que, ha defensat, l'Havana "vol dialogar".
Defensant així que el Govern illenc desitja "dialogar" i "trobar una solució per posar fi a un bloqueig" que, ha considerat, "mai ha deixat a Cuba ser un país complet i lliure, des de la victòria de la revolució (1959)"; s'ha posat a la disposició de Washington, si ho "necessita", per abordar aquesta qüestió, poc després de lamentar que el país del Carib pateix "el bloqueig més perllongat de la història de la humanitat".