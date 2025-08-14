Lula anuncia més de 4.700 milions en crèdits per a empreses afectades pels aranzels de Trump

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Brasil ha presentat aquest dimecres el seu paquet d'ajuda per a les empreses afectades pels aranzels del 50% imposats per l'Administració de Donald Trump, que inclou una línia de crèdit de 30.000 milions de reals (4.750 milions d'euros), i que requereix l'aprovació del Congrés.
Així ho ha anunciat el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, al seu compte de la xarxa social X, on ha precisat que es tracta d'un "conjunt inicial de mesures per mitigar l'impacte econòmic" dels gravàmens contra importacions brasileres que l'inquilí de la Casa Blanca va anunciar a finals del juliol passat.
El nucli d'aquest paquet d'ajudes és una línia de crèdit de 30.000 milions de reals (4.750 milions d'euros), la concessió dels quals està vinculada a la preservació d'ocupacions, a més de la concessió de crèdits a l'exportació i l'ajornament del pagament d'impostos a aquelles empreses que estiguin més afectades.