Lukaixenko indulta 30 persones condemnades per les protestes del 2021

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha concedit aquest dimecres un altre indult a 30 persones condemnades per les protestes antigovernamentals, en la segona mesura de gràcia en menys d'un mes, sense que ara com ara hagin transcendit detalls sobre la identitat dels beneficiats d'aquesta decisió.

La presidència bielorussa ha especificat en un comunicat publicat en el seu web que totes aquestes persones "van ser condemnades per crims relacionats amb les protestes" i ha destacat que es tracta d'"un gest humà cap a aquestes persones". "Han rebut l'oportunitat de tornar a una vida normal, amb la seva família i la seva feina", ha destacat.

Així, ha detallat que els indultats són 23 homes i set dones i ha afegit que "la majoria" són "pares de nens i menors". "Tots aquests individus complien les condicions obligatòries per a un indult. Van presentar una petició per a un perdó, van admetre la seva culpa, es van penedir sincerament i van prometre portar una vida en línia amb la llei", ha resolt.

La principal dirigent opositora, Sviatlana Tsikhanóuskaia, que viu a l'exili, s'ha mostrat "alleujada" per l'última bateria d'indults, ja que es tracta de persones "innocents". No obstant això, també ha volgut assenyalar que "la repressió continua augmentant i més de 1.400 persones encara estan empresonades per raons polítiques", per la qual cosa ha reclamat una "pressió internacional sostinguda" sobre el govern.

Lukaixenko ja va signar a l'agost l'indult per a 30 persones més condemnades per "delictes relacionats amb les protestes", quatre anys després de les massives mobilitzacions contra la seva controvertida reelecció per a un nou mandat, el sisè des que el país es va separar de la Unió Soviètica.